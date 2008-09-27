Судно, що зникло біля берегів Болгарії, виявилося українським

Затонуле сьогодні біля берегів Болгарії транспортне судно «Товстим» було українським. Про це повідомив міністр транспорту Болгарії, пише Газета.ру з посиланням на Associated Press .

Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці затонуло судно «Товстою», що не встигло подати сигнал лиха. Сухогруз, що йде під північнокорейським прапором, вийшов з ростовського порту 21 вересня з вантажем металобрухту на борту в турецький порт Німруд. 24 вересня одержано повідомлення про благополучне проходження судна Керченської протоки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу берегів Болгарії, в районі мису Емін було виявлено аварійний буй російського вантажного судна "Толстой". Крім того, під час пошукової операції, було знайдено порожній рятувальний пліт.