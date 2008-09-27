Судно, що зникло біля берегів Болгарії, виявилося українським

18:24, 27 вересня 2008
Суспільство
1628 0

Корабель затонув

Затонуле сьогодні біля берегів Болгарії транспортне судно «Товстим» було українським. Про це повідомив міністр транспорту Болгарії, пише Газета.ру з посиланням на Associated Press .

Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці затонуло судно «Товстою», що не встигло подати сигнал лиха. Сухогруз, що йде під північнокорейським прапором, вийшов з ростовського порту 21 вересня з вантажем металобрухту на борту в турецький порт Німруд. 24 вересня одержано повідомлення про благополучне проходження судна Керченської протоки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу берегів Болгарії, в районі мису Емін було виявлено аварійний буй російського вантажного судна "Толстой". Крім того, під час пошукової операції, було знайдено порожній рятувальний пліт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter