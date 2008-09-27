У Донецьку ліквідували підпільне виробництво сурогатної горілки

У Донецьку, в підвалі одного з приватних будинків, щодоби виготовлялося до 2 тис. пляшок горілчаного сурогату, який реалізовувався через мережу магазинів у Донецьку й Макіївці.

Як повідомили УНІАН в управлінні податкової міліції ДПА в Донецькій області, підпільний цех було створено 40-річним власником приміщення. Він залучив до свого «бізнесу» дружину й одного найнятого робітника.

«Виробничий процес» забезпечувався «тіньовим» спиртом, фальсифікованими марками акцизного збору та етикетками відомих легальних підприємств - виробників лікеро-горілчаних виробів із Донецької та Харківської областей.

Фальсифікована горілка реалізовувалася за оптовою ціною 4,5-5 грн. за пляшку, а в торговій мережі вона продавалася вже за ціною 10 грн. за пляшку.

За висновками експертизи, горілка вироблялася з недоброякісного спирту й являла загрозу для життя й здоров`я громадян.

З приміщення підпільного цеху податкова міліція вилучила 1,5 тонни спирту, майже 500 пляшок фальсифікованої горілки, понад 6 тисяч підроблених марок акцизного збору, а також устаткування. На автомобіль, який використовувався організатором цеху для транспортування фальсифікату, накладено арешт.

Організатора підпільного цеху затримано, щодо нього порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Проводяться заходи щодо вилучення фальсифікату з роздрібної мережі.