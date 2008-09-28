У жовтні долар підскочить до 5,15 гривень?

У жовтні долар може подорожчати до 5,15 гривень. Такий прогноз Сегодняпублікує з посиланням на слова заступника голови правління банку "Фінанси і кредит" Ігоря Львова. Банкір упевнений: долар зростатиме в ціні ще місяць-півтора.

"У червні я передбачав, що долар зміцниться до 5 грн./$ і вище, як бачите, це відбулося, — сказав Львов . — В жовтні ця тенденція продовжиться, буде 5,10—5,15 грн./$. Подальша ситуація залежить від багатьох чинників: наскільки дефіцитним буде новий бюджет, про яку ціну на газ домовляться з Росією — якщо, наприклад, вона буде $500 за 1000 куб. м, це означає, що гривня послабшає більше, якщо $300 — менше. Обвалити гривню можуть і вибори Ради, якщо вони відбудуться".

В той же час глава ради Нацбанку Петро Порошенко не бачить підстав для подальшого зниження курсу гривні. А одним із чинників, що призвели до зростання попиту на долари і, як наслідок, зниження курсу гривні на міжбанківському валютному ринку, Порошенко назвав збільшення обсягів купівлі валюти "Нафтогазом України" для розрахунків за газ.

А за прогнозом начальника управління інвестиційно-банківських послуг Укрсоцбанку Ерика Наймана, долар буде рости ще 2—3 тижні, потім піде вниз і до кінця року повернеться до 4,85 грн./$. Найман вважає, що нинішнє зростання долара — типова спекулятивна гра, викликана деяким його дефіцитом на міжбанку через попит, що збільшився, й виведення деякими інвесторами своїх капіталів із України і охоче підхоплена торговцями роздрібною валютою.