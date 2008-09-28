Погода на тиждень: у Києві ще буде +20°

29 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці – крім південної частини – місцями тумани, вітер буде західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі очікується 3-8° тепла, на узбережжі морів 9-12°; удень 13-18°, у південній частині та на Закарпатті 16-21°; у Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

30 вересня - 1 жовтня синоптики також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів 7-12°; вдень 15-20°; на високогір’ях Карпат уночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.

2-3 жовтня опадів не очікується, лише 3 жовтня у західних, Вінницькій і Житомирській областях пройде невеликий дощ. Температура вночі буде 6-12°; удень 15-20°, 2 жовтня у південній частині – місцями до 24°, 3 жовтня у західних областях 10-15°.

У Києві та області завтра прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вночі та вранці туман. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 13-18°; у Києві – вночі 6-8°, вдень 16-18°.

30 вересня - 1 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західним, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, удень 15-20°.

2-3 жовтня у столиці опадів не передбачається. Температура вночі дещо підвищиться, удень суттєво не зміниться.