За неприємний запах в Одесі відповідатиме «Лукойл»

У повітрі на території ВАТ «Лукойл – Одеський нафтопереробний завод» і в безпосередній близькості від нього значно перевищена гранично допустима концентрація (ГДК) діоксиду сірки.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про це обнародувала Державна екологічна інспекція в Одеській області.

«ГДК діоксиду сірки перевищена в 50-60 разів… Такі результати перевірки підприємства», – зазначають фахівці Госекоінспекції, уточнюючи при цьому, що перевірка була ініційована одеською владою для встановлення причини неприємних запахів, які 9-11 вересня відчувалися по всьому місту. Акт перевірки, за словами в.о. начальника інспекції Олега ВАХРУШЕВА, підписано 26 вересня.

«Лукойл» буде оштрафований, проте шкоду, завдану навколишньому середовищу, ще потрібно оцінити», - сказав О.ВАХРУШЕВ.

Проте фахівці не можуть з упевненістю стверджувати, що саме перевищення ГДК діоксиду сірки стало причиною різкого неприємного запаху в місті. Не встановлене також джерело попадання в атмосферу аміаку.

О.ВАХРУШЕВ додав, що перевіряються й інші компанії, які займаються зберіганням нафтопродуктів.

У свою чергу, помічник генерального директора ВАТ «Лукойл – Одеський нафтопереробний завод» Олексій БІБІК напередодні повідомив, що ВАТ поки що не одержало акт перевірки. Керівництво підприємства заперечує причетність НПЗ до надзвичайної події.

Як повідомляв УНІАН, начальник муніципального управління екологічної безпеки Ігор ДЕРБОГЛАВ 15 вересня заявив, що саме НПЗ допустив викид сірководню, запах якого відчувався в більшій частині Одеси. Керівництво підприємства заперечує причетність НПЗ до надзвичайної події.

Довідка. Діоксид сірки або сірчистий ангідрид – токсичний безбарвний газ. У легких випадках отруєння ним з`являються кашель, нежить, сльозотеча, біль в грудях та інші симптоми. Тривала дія речовини може викликати хронічне отруєння. Воно виявляється атрофічним ринітом, поразкою зубів, токсичним бронхітом, що часто загострюється, з нападами задухи. Можливі ураження печінки, кровоносної системи, розвиток пневмосклерозу.