«Коні не винні» - суд вперше виніс вердикт за злочин проти тварин

На Житомирщині прокуратура вперше за часи незалежності України довела вину особи у вчиненні злочину проти тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Черняхівський районний суд визнав винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 299 Кримінального кодексу України підприємця, який не забезпечив належних умов для утримання коней. Недбалість господаря призвела до того, що коні, які тривалий час голодували у конюшні будь-яких кормів та без води, перегризали від голоду дерев’яні огорожі стайні.

«Нещасні тварини у пошуках корму блукали по городах мешканців села. Для п’яти коней така жорстокість господаря закінчилася голодною смертю. Як було встановлено під час досудового слідства, вони загинули від дистрофії», - зазначається у повідомленні.

«За знущання над тваринами із застосуванням жорстоких методів суд виніс горе-господареві вирок, примусивши його сплатити максимальну суму штрафу, передбачену Кримінальним кодексом України», - наголосили у прес-службі прокуратури.