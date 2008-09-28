У Сімферополі комуністи «взяли під контроль» вокзали, площі і театри

У Сімферополі активісти Комуністичної партії, Російської общини Криму, Прогресивної соціалістичної партії та низки інших сил зірвали сьогодні збір ініціативної групи з проведення Всеукраїнського референдуму за зміну статусу Криму з автономної на обласний.

Як передає кореспондент УНІАН, у повідомленні прес-служби Кримського республіканського комітету Компартії України наголошується, що «спроба провести збір ініціативної групи проведення референдуму щодо скасування автономного статусу Криму в Сімферополі була провалена».

Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ заявив, що для запобігання «зухвалому шабашу» комуністи та їхні союзники «взяли під контроль вокзали, всі площі, театри і будинки культури Сімферополя».

За даними КПУ, активісти правих сил збиралися пройти по Сімферополю у бік центральної вулиці Пушкіна, до Будинку офіцерів. «Їх зустрічали улюлюканням упродовж ходи міськими вулицями. Їм не вдалося потрапити не те, що до Будинку офіцерів, але й на саму вулицю Пушкіна», - заявили в КПУ. Активістів правих сил зустрів «живий ланцюг» прихильників КПУ. «Люди стояли, взявшись за руки, скандуючи: «Бандерівці, геть з Криму!», - йдеться в повідомленні комуністів Криму. Правих і лівих розділяв ланцюг правоохоронців, зокрема бійців «Беркута».

У результаті – активісти правих сил так і не змогли пройти до Будинку офіцерів, збір ініціативної групи їм провести не вдалося. «Ми твердо заявляємо: руки геть від автономії! Вимагаємо вживання заходів від Президента, від Генеральної прокуратури, які повинні припинити всі подібні провокації з руйнування автономії. У разі бездіяльності властей їхнє мовчання розцінюватиметься як пособництво у справі по вибуху ситуації в Криму», - сказав Л.ГРАЧ.

Нагадаємо, Всеукраїнське об`єднання «Свобода» організовує збір підписів під вимогою призначити Всеукраїнський референдум за народною ініціативою щодо зміни статусу Криму.