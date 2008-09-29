Одна з найсексуальніших знаменитостей вийшла заміж (фото)

Скарлетт Йоханссон вийшла заміж за канадського актора Райана Рейнолдса, передає агентство Reuters з посиланням на представника актриси.

За його словами, 23-річні Йоханссон і 31-річний Рейнолдс одружилися на курорті в передмісті Ванкувера, рідного міста канадця. За даними журналу Us Weekly, весільна церемонія відбулася у суботу.

Про заручини Йоханссон і Рейнолдса стало відомо в травні 2008 року. До зустрічі з Йоханссон Рейнолдс був заручений зі співачкою Аланіс Моріссетт, відносини з якою він розірвав у 2006 році. Як для Йоханссон, так і для Рейнолдса цей шлюб став першим.

Широку популярність Скарлетт Йоханссон принесли ролі у фільмах "Матч Пойнт" Вуді Аллена і "Складнощі перекладу" Софії Копполи. У лютому 2007 року Скарлетт Йоханссон була визнана журналом Playboy найсексуальнішою знаменитістю, а в рейтингу журналу Maxim, складеному в травні 2008-го, вона зайняла друге місце після моделі Маріси Міллер.

Лента.ру