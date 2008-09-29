Сьогодні вперше за 10 років відбудуться бойові стрільби систем «Смерч»

Сьогодні вперше за останні 10 років у Збройних Силах України будуть проведені бойові стрільби реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Генерального штабу ЗС України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО.

За його словами, це - значуща подія у Збройних Силах, адже бойові стрільби реактивної системи залпового вогню «Смерч» в Україні вже не проводилися як мінімум протягом 10 років.

Зазначені стрільби проходитимуть в рамках комплексного військового навчання «Морський вузол-2008», які тривають зараз на полігоні «Чауда» у Криму.

Довідка УНІАН: реактивна система залпового вогню «Смерч» є найпотужнішою у світі серед подібних видів озброєння, вона може уражати цілі на відстані до 70 кілометрів.