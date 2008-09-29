Тимошенко забрала у Семенюк контрольний пакет Азовмаша

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав у своє управління корпоративні права ВАТ «Азовмаш» (Маріуполь, Донецька область).

Відповідне розпорядження Кабміну (№1271-р від 24 вересня ц.р.) опубліковано на Урядовому порталі.

У документі наголошується, що така передача прав здійснюється з метою забезпечення належного управління корпоративними правами держави щодо ВАТ «Азовмаш».

Нагадаємо, що раніше 50%+1 акція ВАТ «Азовмаш» управляв Фонд держмайна України.

Довідка УНІАН. ВАТ «Азовмаш» здійснює управління провідними світовими виробниками й розробниками вантажних вагонів і платформ, конвертерного, доменного, гірничорудного, кранового устаткування, бронетехніки, автопаливозаправників і перевізників, заправної космічної техніки: ВАТ «МЗТМ», ВАТ «Азовзагальмаш», ВАТ «ГСКТІ», ВАТ «Маріупольський термічний завод».

У січні-серпні ц.р. «Азовмаш» збільшив реалізацію продукції в 1,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2007 року - до 4,2 млрд. грн.

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