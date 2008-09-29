Завтра у Києві можливий дощ

30 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у північних областях місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці у південній частини та західних областях подекуди туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; у південній частині вночі 7-12°, вдень 17-22°; на високогір`ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 1-2 жовтня утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях очікуються дощі. У південній та східній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, на узбережжі морів до 15°; вдень 14-19°, у південній частині 20-23°; на високогір`ї Карпат вночі 2-7°, вдень 5-10° тепла.

3 жовтня у західній частині та на півдні Правобережжя, 4 жовтня в Україні, окрім західних областей, пройдуть невеликі та помірні дощі. Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів до 18°, 2 жовтня у західних областях 5-10°; вдень 12-18°, у південній та східній частині 3 жовтня 16-22°, 4 жовтня 14-19°.

У Києві та області 30 вересня буде мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі 6-8°, вдень 15-17°. По області мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 14-19°.

1-2 жовтня утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 14-19°.

3 жовтня без істотних опадів, 4 жовтня дощ (вдень невеликий). Температура вночі 8-13°, вдень 12-17°.