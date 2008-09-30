У Коростені учителю і 26 школярам поставили діагноз «вірусний гепатит А»

У Коростені на Житомирщині кількість школярів, госпіталізованих з діагнозом "вірусний гепатит "А", зросла до 26 осіб.

Про це йдеться у щойно поширеному повідомленні прес-служби Управління МНС України в Житомирській області.

"У період з 27 по 29 вересня до інфекційного відділення міської лікарні Коростеня з діагнозом "вірусний гепатит "А" госпіталізували вчителя та учнів ЗОШ №13", - йдеться у прес-релізі.

У ньому також зазначається, що загалом наразі госпіталізовано 27 осіб, стан здоров’я яких медики оцінюють як задовільний.

Загалом у згаданій школі навчається 270 учнів.

Зараз там здійснюються протиепідемічні заходи, на тиждень припинено харчування учнів.