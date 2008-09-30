Лев Парцхаладзе розкаже про заходи для стабілізації будівельної галузі

2-го жовтня о 13.30 у прес-центрі інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» відбудеться прес-конференція керівництва Української Будівельної Асоціації (УБА) на тему «Вживання невідкладних заходів для стабілізації будівельної галузі України». У прес-конференції візьмуть участь Голова ради директорів УБА Лев Парцхаладзе («ХХІ століття»), перший заступник голови ради директорів УБА Микола Толмачов (компанія «ТММ»), заступники Голови ради директорів Мілан Паєвич («Слав-інвест»), Олександр Глімбовський («Альтіс-Холдинг»), керівники регіональних представництв УБА Олександр Ротов (компанія «Герц», м.Донецьк), Анатолій Денисенко (компанія «Авантаж», м.Харків). Акредитацію та додаткову інформацію можна отримати за телефонами прес-служби УБА:8 (044) 289-47-59, 8 (093) 258-49-51.