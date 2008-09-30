Проїзний метро-автобус на рік обійдеться киянам у сто доларів?

Лідер фракції БЮТ у Київраді, голова спеціальної робочої групи при КМДА з вивчення ситуації у транспортній галузі Києва Олександр ЗІНЧЕНКО наголошує, що розвиток сфери комунального транспорту столиці має бути пріоритетом у розвитку міського господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу перед початком засідання сесії Київради, присвяченому питанню ситуації в транспортній галузі міста.

За його словами, "консервація" проблем столичного транспорту, зокрема метрополітену, небезпечна для міста.

О.ЗІНЧЕНКО повідомив, що три тижні робоча група під його керівництвом вивчала питання, пов’язані з роботою міського комунального транспорту. За результатами аналізу отриманої інформації група дійшла висновку, що розвиток транспортної сфери має випереджати інші галузі господарства, при цьому пріоритет має надаватися розвитку комунального транспорту.

Робоча група наголошує на тому, що треба заборонити приватизацію київського метрополітену і «Київпастрансу», а також за допомогою спеціально напрацьованої схеми запровадження проїзних квитків захистити киян від підвищення тарифу на проїзд, водночас забезпечивши підприємства коштами на розвиток.

О.ЗІНЧЕНКО зазначив, що робоча група отримала кілька пропозицій щодо підвищення ціни на проїзд – від 1,5 до 3 грн. Водночас, був визначений «єдиний шлях» забезпечення економічного розвитку комунальних транспортних підприємств таким чином, щоб це не позначилося негативно на киянах.

При цьому О.ЗІНЧЕНКО не уточнив, яку вартість однієї поїздки рекомендуватиме встановити робоча група. За його інформацією, напрацьована система місячних, квартальних і річних проїзних квитків. А в річних проїзних збережена вартість проїзду в 50 коп., підкреслив О.ЗІНЧЕНКО.

Також він повідомив, що основним питанням, яким майже тиждень займалися члени робочої групи, було те, як захистити киян, які мають дохід, менший за прожитковий мінімуму, оскільки проїзний квиток на метро на рік коштуватиме 365 грн., а проїзний на один вид наземного транспорту – 275 грн. Пропонована вартість на два види громадського транспорту, один з яких метро - 575 грн., на два наземних види транспорту - 495 грн., на три наземных - 660 грн., на чотири види транспорту - 799 грн.

За даними О.ЗІНЧЕНКА, в Києві налічується 1 млн. 414 тис. мешканців, які користуються різними пільгами, і для них Київрада буде пропонувати КМДА визначити «коридор можливостей», щоб забезпечити надані пільги.

Окремо О.ЗІНЧЕНКО наголосив на критичній ситуації у Київському метрополітені, де, за його словами, є серйозна небезпека для працівників і пасажирів, оскільки система управління була здана ще 48 років тому і з того часу не удосконалювалася.

«Виходу іншого, ніж розвивати транспорт Києва, ніж залишити два комунальних підприємства ключовими елементами на ринку, – нема. І саме наявність цих підприємств забезпечить загальне зниження цін для киян», - наголосив О.ЗІНЧЕНКО.