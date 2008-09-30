У Макіївці затримали підозрюваного у згвалтуванні і вбивстві 8-річної дівчинки

У Макіївці Донецької області затримано 20-річного хлопця, якого підозрюють у згвалтуванні та вбивстві 8-річної дівчинки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Микола КУП’ЯНСЬКИЙ, зазначивши, що згвалтування та вбивство 8-річної школярки сталося 23 вересня в Радянському районі Макіївки.

«О 17.20 23 вересня від рідних дівчинки надійшов сигнал у міліцію про зникнення дитини. А за годину, о 18.30, бабуся та дідусь знайшли тіло внучки на стихійному звалищі», - сказав М.КУП’ЯНСЬКИЙ.

За його словами, особовий склад міліції міста було піднято по тривозі. Працівники міліції детально «відпрацювали» всю територію, по хвилинах простежили весь шлях дівчинки від зупинки, де вона вийшла зі шкільного автобуса, до будинку.

«Було зібрано всі відомості про місцевих жителів, перевірено всіх осіб, які перебувають на обліку в міліції, обстежено всі подвір`я. В результаті наступного дня після вбивства дитини було затримано підозрюваного в здійсненні злочину», - зазначив М.КУП’ЯНСЬКИЙ.

Він повідомив, що підозрюваним у вбивстві є 20-річний раніше двічі судимий місцевий житель. «Першу судимість (умовно) він отримав 2004 року за грабіж, другу - 2005 року – за крадіжки. 2007 року підозрюваного звільнили умовно-достроково. Працював, мав вагітну дружину», - сказав начальник облуправління МВС.

Він додав, що підозрюваний зізнався, що в стані алкогольного сп`яніння згвалтував, а потім задушив дівчинку.

М.КУП’ЯНСЬКИЙ повідомив, що підозрюваному в згвалтуванні та вбивстві дитини загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, М.КУП’ЯНСЬКИЙ сказав, що 2008 року в Донецькій області щодо неповнолітніх вчинено 178 злочинів на статевому ґрунті (розбещення та згвалтування), зокрема 13 убивств. «Всі вбивства розкрито, а розкриття інших злочинів становить майже 90%», - сказав начальник облуправління МВС.