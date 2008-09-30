Пинзеник розказав, як позначиться світова криза на Україні
Уряд презентує проект бюджету
Світова фінансова криза неодмінно позначиться на українській економіці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК заявив сьогодні, презентуючи проект державного бюджету на 2009 рік у Національній академії наук України.
«Ті ризики, які зараз переживає світ, неминуче позначаться на нашій українській економіці», - сказав В.ПИНЗЕНИК.
Він наголосив, що у зв`язку з цим необхідне «дуже консервативно» підійти, зокрема до дефіциту бюджету.
«У нас має бути дуже поміркований дефіцит бюджету. Ми не повинні робити серйозних навантажень (на дефіцит – УНІАН), доки світові процеси не нормалізуються», - сказав міністр.
За його словами, світова криза може позначитися на експортних галузях економіки України, зокрема, на металургії.
«Іпотека зазнала серйозних потрясінь у всьому світі, а це позначиться на наших експортних галузях. Насамперед, це металургійна галузь», - наголосив В.ПИНЗЕНИК.
Разом з тим, за словами В.ПИНЗЕНИКА, «є надія, яка базується на інформації міжнародної організації про те, що конгрес США прийме закон про підтримку певних сегментів рику, проте, в дещо зміненій редакції».
Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів України подав до парламенту законопроект «Про Державний бюджет України на 2009 рік». Документом передбачені доходи держбюджету в розмірі 288,98 млрд. грн. (1 дол. - 4,85 грн.), зокрема доходи загального фонду плануються в розмірі 241,148 млрд. грн., доходи спецфонду - 46,949 млрд. грн.
Видатки держбюджету становлять 302,184 млрд. грн., зокрема видатки загального фонду - 250,506 млрд. грн., спецфонду - 51,678 млрд. грн.
Уряд визначив дефіцит держбюджету в обсягу 17,4 млрд. грн., або 1,37% ВВП, зокрема за загальним фондом - 9,5 млрд. грн., або 0,75% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок очікуваних надходжень від приватизації державного майна, - 4 млрд. грн., а також здійснення запозичень - 5,5 млрд. грн.
За словами В.ПИНЗЕНИКА, розгляд у Верховній Раді законопроекту про державний бюджет України на 2009 рік в першому читанні заплановано на 21 жовтня.