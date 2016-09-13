Суд переніс засідання по справі "свободівців", причетних до заворушень під Радою, коли було вбито 4 бійців НГУ

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні, яке розпочалося із майже годинною затримкою, понад 40 потерпілих у справі знаходилися в окремій залі, з якою було встановлено режим відеоконференції.

На засідання прибули обвинувачені, серед яких голова фракції ВО “Свобода” у Київраді Юрій Сиротюк та колишні народні депутати-«свободівці» Ігор Швайка, Едуард Леонов та Ігор Сабій. Підтримати обвинувачених прибули лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок та народний депутат України Юрій Левченко.

Зала судового засідання була вщент заповнена, а під вікнами учасники акції на підтримку обвинувачених скандували: “Свободу політв'язням!”.

Засідання не розпочиналося через те, що всім бажаючим взяти участь в судовому засіданні, в тому числі деяким обвинуваченим, не було де розміститися, відбулась суперечка між обвинуваченими, учасниками засідання та суддею щодо звільнення зали тими, хто не є учасниками процесу.

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Після того як засідання все таки розпочалося, виявилося, що двоє обвинувачених у справі — Володимир Райф та Ігор Плохой, які начебто не є представниками “Свободи”, не прибули на засідання, як і деякі адвокати.

Суддя Подільського райсуду Василь Бородій заявив, що якщо не було рішення про заочний розгляд справи, то засідання не можна проводити без обвинувачених.

Після обговорення цього питання з прокурором та захисниками суддя постановив: у зв'язку з неявкою двох обвинувачених відкласти проведення підготовчого судового засідання на 10.00 23 вересня.

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Суддя також зазначив, що, оскільки достеменно не відомо, зокрема, про те, що Райф отримував повістку до суду, то немає підстав застосовувати примусовий привід, як до нього, так і до Плохого. Таким чином було вирішено не вживати заходів до їхнього примусового приводу.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля ВР сталися заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

Підозри у кримінальному провадженні щодо подій 31 серпня біля Верховної Ради оголосили членам ВО «Свобода» Юрію Сиротюку, Едуарду Леонову, Ігорю Швайці та іншим. Загалом у справі 15 підозрюваних.

12 серпня 2016 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно осіб, підозрюваних в участі у заворушеннях і скоєнні теракту 31 серпня 2015 вчинили теракт біля Верховної Ради.

Їм інкримінуються правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) Кримінального кодексу України.