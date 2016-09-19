Бажання монахів з гори Афон прочитати лекцію в Києві збурило Московський Патріархат
Москва наполегливо намагається втримати під контролем усе. Навіть знамениту на весь світ монастирську державу Афон. Цілим детективом став приїзд до Києва тамтешніх старців минулого тижня.
Дзвінки на Афон, гнівні телеграми з Москви з вимогою не контактувати з Україною. Намір монахів просто прочитати лекції про святе неймовірно збурив представників Московського патріархату, йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.
Напряму заборонити старцям приїжджати будь-куди Москва не може – Свята Гора формально підпорядковується Константинопольському патріарху, фактично Афон – незалежна чернеча держава. Але в телеграмі натякнули, що Київ – це їхня вотчина і все має бути з ними узгоджено.
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Але візит таки відбувся. Відбулися зустрічі на найвищому рівні – з прем'єром, міністрами, головою Верховної Ради. Головне, ченці прочитали лекцію для вірян у нецерковній недержавній організації – Відкритому православному університеті Святої Софії Премудрості. Народ прийшов, люди слухали святогорців, ставили запитання і отримали відповіді.
Москві не подобаються ці прямі контакти. Адже афонські старці кілька днів спілкуються з українськими священиками, українськими чиновниками, вивчають українське православ'я, яке прийшло на цю землю понад тисячу років тому. Тож афонські старці вражені прийомом в Україні.
Останні десятиліття українців переконували, що Афон – проросійський. І сьогодні православні сайти сусідньої країни рясніють повідомленнями про святкування тисячоліття присутності руських монахів на Афоні. Москва – центр святкування, Петербург – на другому місці. Події мають бути пишними, урочистими, на державному рівні.
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"Аж ніяк не хочеться сперечатися з церквою Московського патріархату, але, як кажуть у народі, "Люби Боже правду". Давайте порахуємо: 2016 рік мінус 1147 (це офіційний рік заснування Москви) – виходить 869. Ну, ніяк не виходить тисячу років. Десять століть тому на території сучасної Москви бродили хіба що дикі ведмеді. Про Петербург і мови немає. Йому лише 313 років. Перші монахи на Афон з цих країв прийшли з Києва та Чернігова", - розповідається в сюжеті.
Ще невідомо, чи можуть афонські старці вплинути на процеси створення єдиної помісної української церкви, але їхню моральну підтримку важко переоцінити. А початок будівництва на Афоні першої української келії – фактично українського осередку на Святій Горі, куди зможуть приїжджати усі наші прочани та молитися, – це подія, значення якої важко переоцінити.