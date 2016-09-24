В ОБСЄ відреагували на знущання прокремлівського пропагандиста Філліпса над українським заручником (відео)

22:16, 24 вересня 2016
Суспільство
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ОБСЄ обурилася цькуванням прокремлівського пропагандиста Грема Філліпса над звільненим з полону українським заручником Володимиром Жемчуговим.

Про це на своїй сторінці у Twitter написала представниця ОБСЄ з питань ЗМІ Дуня Міятович.

"Гидкий, ганебний вчинок, а не журналістика. Цькування британського репортера над покаліченим українським військовополоненим обурило Київ", - наголосила вона.

 Як повідомляв УНІАН, 17 вересня під час обміну полоненими Філліпс прорвався в карету швидкої допомоги, де перебував Володимир Жемчугов, і почав ставити чоловікові провокаційні питання. Тяжкопораненого Жемчугова, у якого ампутовані кінцівки та вибиті очі, терористи утримували в полоні близько року.

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Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко закликала владу Британії вжити всіх можливих заходів, щоб зупинити пропагандистську діяльність журналіста Грема Філліпса в Україні.

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф наголошує, що українська влада сама повинна визначити належне покарання для проросійського пропагандиста Грема Філліпса за провокації під час обміну полоненими.

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