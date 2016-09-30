У Москві штурмували виставку, присвячену війні на Донбасі: з'явилося відео
08:49, 30 вересня 2016Суспільство
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У Москві 29 вересня було скоєно два напади на виставку у Сахаровському центрі, присвячену війні на Донбасі. У мережі вже з'явився відеозапис інциденту на фотовиставці.
Туди прийшли козаки і люди в камуфляжі.
На відео видно, що в руках в одного з нападників була банку з томатним соком. Присутні пояснили, що це "кров дітей Донбасу", яку вони хочуть передати організаторам експозиції.
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Вхід на виставку закрили після кількох спроб агресивно налаштованих людей зірвати її роботу.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Москві у Сахаровському центрі невідомий залив фарбою з балончика роботи переможців конкурсу "Прямий погляд" Олександра Васюковича і Сергія Лойка, присвячені війні в Україні.
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