У Москві штурмували виставку, присвячену війні на Донбасі: з'явилося відео

Туди прийшли козаки і люди в камуфляжі.

На відео видно, що в руках в одного з нападників була банку з томатним соком. Присутні пояснили, що це "кров дітей Донбасу", яку вони хочуть передати організаторам експозиції.

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Вхід на виставку закрили після кількох спроб агресивно налаштованих людей зірвати її роботу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Москві у Сахаровському центрі невідомий залив фарбою з балончика роботи переможців конкурсу "Прямий погляд" Олександра Васюковича і Сергія Лойка, присвячені війні в Україні.