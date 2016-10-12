На Черкащині повторно перейменували два декомунізованих села через невдоволення населення

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 12 жовтня, на черговій сесії Черкаської облради, два села, які раніше були перейменовані в межах декомунізації, отримали нові назви.

Зокрема, перейменованому селу Поминик Маньківського району повернули стару назву – Вікторівка. Нова назва села Поминик, яку село носило ще до радянських часів, на думку місцевих жителів, звучить негарно та викликає неприємні асоціації. Щоб повернути попередню назву, селяни влітку цього року зверталися до народного депутата з Черкащини Валентина Ничипоренка, який ініціював проект постанови Верховної Ради про перейменування села.

Читайте такожМорпорт "Октябрьск" можуть перейменувати на честь стародавнього міста Ольвія

Також перейменоване в рамках декомунізації село Чубівка Смілянського району змінило назву на Ленське. Проти нової назви селяни виступили, оскільки не змогли зрозуміти її походження.