Швейні фабрики завдяки хитрим схемам заробляють на новій формі для поліції та бійців АТО /

Чи ж такою насправді має бути шапка-"мазепинка"? І в чому проблема з курткою і пальтом, прискіпливим жіночим поглядом подивилась журналістка ТСН Наталія Ярмола. А натрапила на цілий кримінальний скандал. Як українських фронтовиків обкрадають і знову наражають на небезпеку, ідеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

За зимові однострої взялися на швидку руку. Це мала бути стильна сучасна форма з історичними елементами. Але перші спроби – наприклад, куртка, шапка "мазепинка" та пальто – насмішили людей. Розробники кажуть, що все мало бути зовсім інакше й представлені зразки далекі від ідеалу. А тому продовжуватимуть далі роботу. Військові ж поки залишаться в старій формі.

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Водночас виникла інша проблема. Тендери на пошиття зимових форм старого зразка провели лише нещодавно. І тепер кравцям бракує часу, аби встигнути все пошити вчасно. Десятки тисяч форм вони мали пошити усього за місяць – до перших холодів.

Напівкитайські речі обходяться недешево. Куртка – утеплювач і водостійкий верх – 1730 грн. Штани та підштанки – 820 грн. І ще одна флісова куртка – 600 грн. Всього – 3150 грн на один комплект.

Форма минулого зразка була повністю синтетична, тому і плавилася просто на тілі від вогню. Зараз, принаймні на ярликах, написаний склад тканини, 53% бавовни та 43% поліефіру. До того ж, куртки тепер будуть водостійкі. Проте ця ж водостійка тканина горить і плавиться. Це означає, що вона може прикипіти до шкіри чи одягу і опіки будуть глибокими.

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Цього тижня за перевірки форми, щоправда літньої, взялося Національне антикорупційне бюро. На військових складах у Харкові, Києві та Хмельницькому провели обшуки і вилучили зразки літньої форми. Що з нею не так? Поки не відповідають. Форми віддали на експертизу.

Радник президента Юрій Бірюков пояснює, що якісь виробники намагалися зекономити – шили на два розміри меншу форму, а на ярлику ставили, що вона на два розміри більша. Таким чином економили тканину й відповідно свої витрати. Зараз у НАБУ розпочали кримінальні провадження щодо трьох швейних фабрик, які шили для Міноборони. Подробиці скандалу поки що не розголошують. Але кажуть, тим, хто шиє зараз на зиму, підсунути халтуру вже не вдасться. Бо із 1 жовтня на військових складах запрацювала нова, суворіша, система прийому. А в Міноборони всерйоз замислюються над відкриттям власних швейних військових частин, які могли б покривати хоча б частину потреб армії – швидко і якісно. Бо неякісна форма або її нестача – це зброя, дуло якої направлене проти нас же самих.