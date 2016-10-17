В ОБСЄ поки не можуть підтвердити повідомлення про ліквідацію "Мотороли"

Про це він сказав в коментарі "112 Україна".

За словами Хуга, співробітники місії дуже ретельно перевіряють всю оновлювану інформацію, однак підтвердити смерть Арсена Павлова поки не можуть.

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"Ми знаємо про дані повідомлення (щодо смерті Павлова - УНІАН). Виходячи з наших власних спостережень, ми не можемо підтвердити ту інформацію, яка була надана. Наші спостерігачі, які знаходяться в Донецьку, дуже ретельно ведуть спостереження за ситуацією, яка склалася в даній області по обидві сторони від лінії зіткнення. Будь-якого погіршення ситуації з якої-небудь причини, цього необхідно уникнути", - сказав Хуг.

Нагадаємо, 16 жовтня директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що в Донецьку знищено терориста "Моторолу" - бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті.

В Україні "Моторола" звинувачується у військових злочинах, у тому числі в розстрілі полонених.