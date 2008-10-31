Старі жетони у київському метро мінятимуть за курсом 4:1

Розпорядження Київської міської державної адміністрації про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті вже підписано і набуде чинності після опублікування в офіційних засобах масової інформації столичної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам начальник Головного управління з питань цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ, коментуючи сьогоднішню заяву першого заступника голови адміністрації Дениса БАССА про встановлення з 1 листопада в столиці нових тарифів на проїзд в громадському транспорті.

Так, на запитання чи підписане відповідне розпорядження, В.ЯСТРУБИНСКИЙ відповів позитивно. Водночас він наголосив, що документ вступить в дію після опублікування.

У свою чергу, начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ сказав, що ще не бачив підписаного документу. За його словами, столична підземка готова до обслуговування пасажирів за новими тарифами. Як пояснив П.МІРОШНИКОВ, кияни, які купили проїзні квитки на листопад зможуть ними користуватися. Водночас жетони будуть обмінюватися «по курсу»: тобто на один новий жетон треба буде надати 4 старих.

Планується, що річні проїзні квитки, в яких передбачається збереження вартості проїзду на рівні 50 копійок надійдуть у продаж з грудня й діятимуть по грудень наступного року. Як зазначив П.МІРОШНИКОВ, такий проїзний коштуватиме 365 грн., і кияни зможуть протягом дня здійснити по ньому будь-яку кількість поїздок.

Директор КП «Київпастранс» Микола ЛАМБУЦЬКИЙ також повідомив, що на наземному транспорті мешканці столиці зможуть їздити протягом листопада за тими місячними проїзними квитками, які вони купили, а з грудня будуть введені річні проїзні, у яких також збережено нинішню вартість проїзду. За інформацією М.ЛАМБУЦЬКОГО, зараз друкуються нові талони вартістю 1,5 та 2 грн., 1,5 – для тих, хто купує квиток на зупинці, і 2 грн. – для тих, хто його купує вже у автобусі, тролейбусі чи трамваї.

Він зазначив, що ці талони будуть придатними до використання й у майбутньому, після введення спеціальних електронних компостерів. За словами директора “Київпастрансу”, якщо у киян зараз є на руках талони, які вони купили раніше, то після введення нового тарифу, вони також будуть обмінюватися на нові «по курсу».

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС сьогодні заявив, що із завтрашнього дня, тобто з 1 листопада, у столиці вартість однієї поїздки в метро коштуватиме 2 грн., в наземному транспорті - 1,5 грн.

Згідно прийнятому 30 вересня Київрадою рішенню «Про ситуацію в транспортній галузі м. Києва», депутати рекомендували вартість місячного проїзного квитка на метро встановити в розмірі 80 грн.; на один вид наземного транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) – 60 грн.; на два види транспорту, один з яких метро – 130 грн.; на два наземні види транспорту – 110 грн.; на три наземні види транспорту – 140 грн.; на чотири види транспорту (зокрема й метро) – 199 грн.

Проїзні на квартал: на метро – 199 грн.; на один вид наземного транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) – 150 грн.; на два види транспорту, один з яких метро – 325 грн.; на два наземні види транспорту – 275 грн.; на три наземні види транспорту – 350 грн.; на чотири види транспорту (зокрема метро) – 499 грн.

Проїзні на рік: на метро – 365 грн.; на один вид наземного транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) – 275 грн.; на два види транспорту, один з яких метро – 575 грн.; на два наземні види транспорту – 495 грн.; на три наземні види транспорту – 660 грн.; на чотири види транспорту (зокрема метро) – 799 грн.

Депутати також передбачали, що до кінця 2009 року має бути завершений перехід на транспортну картку киянина, а з 2010 року – перехід на диференційовану систему оплати проїзду залежно від відстані і кількості станцій метрополітену.