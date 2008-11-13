Посольство США оголошує в Україні конкурс на отримання грантів

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні оголошує конкурс пропозицій на отримання грантів з Посольського фонду збереження культурної спадщини.

Як повідомили УНІАН у відділі преси, освіти і культури Посольство США, пропозиції приймаються до 17.30 30 листопада 2008 року.

За даними Посольства, Фонд надає малі гранти по всьому світу, щоб допомогти у збереженні культурної спадщини всіх країн земної кулі. Середній розмір гранту становить 15-38 тис. дол., а підтримка проекту триває 12-18 місяців.

Посольський фонд збереження культурної спадщини, спрямований на збереження пам’яток культури, було створено у 2001 році, і це єдина програма уряду США, яка безпосередньо надає малі гранти на підтримку історичної спадщини у різних країнах. Фонд, який уже підтримав понад 500 проектів у світі на суму 13,4 млн. дол., надає важливого значення охороні світових культурних здобутків і є невід’ємним компонентом американської міжнародної політики.

Програма підтримує проекти, які мають на меті збереження історичних об’єктів, музейних та архівних колекцій і традиційних форм народної творчості.

Україні в попередні роки було виділено кошти на такі проекти: Львівській асоціації розвитку туризму на реставрацію та подальше експонування ікон колекції «Студіон»; допомогу Львівському історичному музею в збереженні та реставрації рукопису XII століття «Кристинопільський Апостол»; реставрації покрівлі історичної церкви Св. Миколая у закарпатському селі Колодне; розкопки козацьких укріплень Микитинської Січі під містом Нікополем Дніпропетровської області; збереження і пропагування культури кримських татар шляхом збирання й оцифровування давніх пісень, історичних рукописів і зразків ремесел; купівля спеціального обладнання - аркушовідливної машини і супровідних матеріалів для Обласного державного історичного архіву у м. Хмельницькому.

Грантові кошти не можуть витрачатися ні на зведення нових споруд, ані на збереження приватної власності чи приватних колекцій. Їх можна використовувати тільки на підтримку проектів, пов’язаних з культурною, а не з природною спадщиною.