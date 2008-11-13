Порошенку не сподобалося, як продали Промінвестбанк
Черговий ляпас іміджу України?
Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає непрозорою процедуру продажу «Промінвестбанку» (ПІБ).
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у четвер під час банківського форуму, який відбувається в Києві.
«Вважаю неприйнятним давати кому-небудь місяць для перевірки, чи є в нього гроші», - сказав П.ПОРОШЕНКО. «Повинен бути продаж прозорим, а те, що зараз робиться, на мою думку, - черговий ляпас іміджу України».
П.ПОРОШЕНКО виступив за обмежену участь держави в процесі стабілізації та продажу ПІБ. Так, на його думку, недоцільно використовувати бюджетні кошти для участі в капіталі такого банку. Держава має тільки забезпечити "Промінвестбанк" достатнім обсягом рефінансування. Що стосується продажу, то П.ПОРОШЕНКО вважає, що потрібно здійснити аудит ПІБ і відкрити конкурс з його продажу.
На думку голови Ради НБУ, доцільним було б входження в капітал "Промінвестбанку" міжнародних фінансових організацій, таких як ЄБРР і МФК. «Державі там нічого робити. Державному чиновнику нічого робити на посаді керівника такого банку», - сказав П.ПОРОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, основними бенефіціарами, які володіють контрольним пакетом акцій “Промінвестбанку” (68%), стануть дві фізособи - резиденти України. Про це 11 листопада на прес-конференції заявив заступник голови НБУ Володимир КРОТЮК, тимчасовий адміністратор «Промінвестбанку».
Він повідомив, що австрійський холдинг Slav AG придбав 68% акцій «Промінвестбанку». В.КРОТЮК уточнив, що 34% акцій банку належать чотирьом юридичним особам, які входять до складу холдингу, – ТОВ «Синергія-фінанс», ТОВ «Сигнус», ТОВ «Пріоритет-Буд» та інвестиційна компанія «Бровари-Інвест». За його словами, ще 34% акцій перебувають в управлінні фізичної особи, яка входить до складу правління Slav AG. Кінцевими бенефіціарами Slav AG є дві фізособи – резиденти України.
«Їх уже називали в засобах масової інформації… Оскільки в мене немає необхідних документів, я не хотів би називати їх», - сказав В.КРОТЮК.
Він також зазначив, що ця пропозиція про придбання акцій "Промінвестбанку" була єдиною.
У ЗМІ серед найімовірніших покупців «Промінвестбанку» називали братів Андрія і Сергія КЛЮЄВИХ.
4 листопада прес-служба «Альфа-Банку» заявила, що «Альфа-Банк (Україна)» в консорціумі з групою інвесторів, інтереси яких представляє Микола ЛАГУН, закінчують узгодження умов угоди про придбання «Промінвестбанку» (Київ).
12 листопада заступник голови правління “Альфа-банк (Україна)” Роман ШПЕК заявив, що група “Альфа-банк” зберігає свої плани щодо розширення своєї присутності в Україні, у тому числі за рахунок “Промінвестбанку”.
“Якщо буде можливість повернутися до “Промінвестбанку” (придбання частки в його капіталі – УНІАН), то за тих чи інших обставин ми будемо готові. Але нам найголовніше - почути пропозиції або позиції нових акціонерів (”Промінвестбанку” – УНІАН)”, - сказав Р.ШПЕК.
Окрім цього, Р.ШПЕК не виключив можливість придбання групою “Альфа-банк” й інших банків в Україні.