Порошенку не сподобалося, як продали Промінвестбанк

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає непрозорою процедуру продажу «Промінвестбанку» (ПІБ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у четвер під час банківського форуму, який відбувається в Києві.

«Вважаю неприйнятним давати кому-небудь місяць для перевірки, чи є в нього гроші», - сказав П.ПОРОШЕНКО. «Повинен бути продаж прозорим, а те, що зараз робиться, на мою думку, - черговий ляпас іміджу України».

П.ПОРОШЕНКО виступив за обмежену участь держави в процесі стабілізації та продажу ПІБ. Так, на його думку, недоцільно використовувати бюджетні кошти для участі в капіталі такого банку. Держава має тільки забезпечити "Промінвестбанк" достатнім обсягом рефінансування. Що стосується продажу, то П.ПОРОШЕНКО вважає, що потрібно здійснити аудит ПІБ і відкрити конкурс з його продажу.

На думку голови Ради НБУ, доцільним було б входження в капітал "Промінвестбанку" міжнародних фінансових організацій, таких як ЄБРР і МФК. «Державі там нічого робити. Державному чиновнику нічого робити на посаді керівника такого банку», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, основними бенефіціарами, які володіють контрольним пакетом акцій “Промінвестбанку” (68%), стануть дві фізособи - резиденти України. Про це 11 листопада на прес-конференції заявив заступник голови НБУ Володимир КРОТЮК, тимчасовий адміністратор «Промінвестбанку».

Він повідомив, що австрійський холдинг Slav AG придбав 68% акцій «Промінвестбанку». В.КРОТЮК уточнив, що 34% акцій банку належать чотирьом юридичним особам, які входять до складу холдингу, – ТОВ «Синергія-фінанс», ТОВ «Сигнус», ТОВ «Пріоритет-Буд» та інвестиційна компанія «Бровари-Інвест». За його словами, ще 34% акцій перебувають в управлінні фізичної особи, яка входить до складу правління Slav AG. Кінцевими бенефіціарами Slav AG є дві фізособи – резиденти України.

«Їх уже називали в засобах масової інформації… Оскільки в мене немає необхідних документів, я не хотів би називати їх», - сказав В.КРОТЮК.

Він також зазначив, що ця пропозиція про придбання акцій "Промінвестбанку" була єдиною.

У ЗМІ серед найімовірніших покупців «Промінвестбанку» називали братів Андрія і Сергія КЛЮЄВИХ.

4 листопада прес-служба «Альфа-Банку» заявила, що «Альфа-Банк (Україна)» в консорціумі з групою інвесторів, інтереси яких представляє Микола ЛАГУН, закінчують узгодження умов угоди про придбання «Промінвестбанку» (Київ).

12 листопада заступник голови правління “Альфа-банк (Україна)” Роман ШПЕК заявив, що група “Альфа-банк” зберігає свої плани щодо розширення своєї присутності в Україні, у тому числі за рахунок “Промінвестбанку”.

“Якщо буде можливість повернутися до “Промінвестбанку” (придбання частки в його капіталі – УНІАН), то за тих чи інших обставин ми будемо готові. Але нам найголовніше - почути пропозиції або позиції нових акціонерів (”Промінвестбанку” – УНІАН)”, - сказав Р.ШПЕК.

Окрім цього, Р.ШПЕК не виключив можливість придбання групою “Альфа-банк” й інших банків в Україні.