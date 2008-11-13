У Нацбанку звинувачують Кабмін в проблемах з курсом гривні

За курсову стабільність у країні відповідає не лише Національний банк України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив керівник групи радників НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ сьогодні на круглому столі «Перша хвиля фінансово-економічної кризи в Україні: що зроблено, що робити, що далі?».

“За курсову політику в країні несуть відповідальність багато структур і багато керівників структур», - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ

Він зазначив, що одна з основних проблем нестабільності національної валюти - проблема з платіжним балансом, вирішення якої багато в чому залежить не так від дії НБУ, як від заходів органів влади.

Так, В.ЛИТВИЦЬКИЙ вважає, що дії уряду з обмеження експорту зерна і відсутність заходів із впровадження енергозберігаючих технологій для зменшення імпорту енергоносіїв лише посилили проблему платіжного балансу.

“Скажіть, хто заважав зерновому експорту? Національний банк? Чи ні? Рекордний урожай, перевиробництво зерна - де надходження від аграрної сфери? Дайте відповідь на ці питання. Далі, є потреба в імпорті газу, скільки років йдеться про енергозбереження, а що зроблено? Ми ж мільярди витрачаємо на імпорт газу», - сказав керівник групи радників НБУ.

Крім того, на його думку, «переспожитий і недоінвестований бюджет» стимулював імпорт продовольчих товарів.

“Хто приймає бюджет, з яким акцентом на споживання, хто приймає переспожитий і недоінвестований бюджет? Національний банк?» - спитав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Також він підкреслив, що Україна досі так і не одержала належного ефекту від вступу до Світової організації торгівлі.