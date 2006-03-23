Європа хоче відучити Україну від сала і горілки

Європейська Комісія ухвалила низку кроків, які мають ефективно просувати європейську сільськогосподарську продукцію на зовнішніх ринках і активно інформувати потенційних споживачів.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейської Комісії в Україні, ЄК схвалила 8 рекламних та інформаційних програм, поданих державами-членами ЄС. Завдяки цим програмам європейці планують вийти на сільськогосподарські ринки США, Канади, Росії, України, Австралії, Японії, Китаю, Індії, Бразилії, Норвегії та Швейцарії.

Серед високоякісної продукції, яку пропонує міжнародним споживачам європейський аграрний сектор - вино, сир, фрукти, оливи.

За попередніми підрахунками, Європейська Комісія виділяє на справу просування європейського товаровиробника на зовнішні ринки половину від потрібних для реалізації запропонованих програм коштів - 8,2 мільйонів євро. “Підвищення конкурентоспроможності якісних товарів з ЄС на зовнішніх ринках - непросте завдання. Інвестуючи у рекламу та інформаційні кампанії на підтримку наших сільськогосподарських товарів за межами ЄС, ми показуємо свою готовність гідно виконати це завдання”, - сказала Комісар з аграрних питань та сільського розвитку Маріан Фішер БОЕЛЬ.

Головний елемент промоційних програм - підкреслення конкурентних переваг європейської сільськогосподарської продукції, насамперед, якості, гігієни, безпечності, харчових цінностей, зручності упаковки і маркування. Неабияке значення матимуть принципи екологічної чистоти та гуманного ставлення до тварин, покладені в основу вироблення таких товарів. Дедалі ширшого визнання набуває продукція органічного фермерства.

У рамках програм буде організовано виставки та проведено інформаційні кампанії, які робитимуть акцент на системах гарантування походження і відповідності продукції та її традиційних особливих якостей. Зокрема, для реклами європейського вина будуть активно використовувати той факт, що воно повністю відповідає усім стандартам ЄС і вироблене з винограду, який вирощують в традиційних виноробних регіонах. Програми також матимуть і аналітичну складову. Європейські виробники та продавці проведуть вивчення нових ринків і потенційного попиту.

Ще у серпні минулого року Європейська Комісія оприлюднила детальні правила звернення про фінансову допомогу в проведенні рекламно-інформаційних заходів, спрямованих на просування європейської сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки. Щороку до кінця червня кожна з держав - членів ЄС має подати пропоновані програми до Єврокомісії. Комісія оцінює їх відповідність поставленим цілям і визначає зовнішні ринки, на яких можуть здійснюватися інформаційно-рекламні заходи, а також види продукції, виробники і продавці яких можуть розраховувати на підтримку. Наприклад, цього року європейці будуть активно просувати вироблені у ЄС сухофрукти, сири, оливки, вина, салямі, фрукти - зокрема, на ринки Азії, США, Росії та України.