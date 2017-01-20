Полторак сподівається, що майбутня обстановка дозволить обійтися без мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній пре-конференції з Державним секретарем з питань оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Майклом Феллоном.

"Ви знаєте, я дуже сподіваюся на те, що обстановка, яка сьогодні існує в Україні, майбутня обстановка дозволить нам не проводити взагалі мобілізацію", - наголосив Полторак.

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При цьому він окреслив мету, щоб "займатися тим, щоб набирати до Збройних Сил мотивованих, високопідготовлених, професійних військовослужбовців, колишніх військовослужбовців, які мають бойовий досвід в зоні проведення Антитерористичної операції, заключати з нами контракти".

Він нагадав, що за підсумками 2016 року було заключено практично 70 тисяч контрактів з військовослужбовцями.

При цьому очільник оборонного відомства заявив, що "якщо ситуація буде значно ускладнена в зоні проведення Антитерористичної операції, або буде проведена відкрита агресія проти України, ми будемо вимушені таку мобілізацію проводити".

