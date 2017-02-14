Верховний суд окупованого Криму визнав законним примусове затримання адвоката Полозова

Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Рішення суду першої інстанції залишили без змін. Таким чином, Верховний суд Криму визнав законним примусове затримання Полозова співробітниками ФСБ Росії 25 січня, яке сам адвокат кваліфікував як викрадення», - йдеться у повідомленні.

Адвокат повідомив, що звертатиметься до Європейського суду з прав людини й подасть касаційну скаргу.

У Криму Київський районний суд 13 листопада 2016 року задовольнив клопотання слідчого ФСБ Ігоря Скрипки про допит адвоката Полозова «щодо обставин, які стали йому відомі під час виконання своїх професійних обов'язків».

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Проти Полозова в Криму 20 грудня відновили кримінальну справу. Основною метою таких дій російської правоохоронної системи в Криму правозахисники вважають бажання відсторонити Полозова від захисту в справі Умерова.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Полозов, який виступає захисником у низці кримінальних справ стосовно кримських татар, заявив про тиск на нього з боку ФСБ.

За словами адвоката, того дня під час перерви у судовому засіданні у справі Ахтема Чийгоза до суду прийшов слідчий ФСБ РФ Скрипка і у черговий раз намагався вручити повістку про виклик на допит як свідка по справі Умерова.

«Я в черговий раз відмовився взяти цю повістку, мотивуючи тим, що дії слідчого Скрипки є незаконними, допитувати адвоката за обставинами, які йому стали відомі у зв'язку з наданням юридичної допомоги, прямо заборонено законом. На це слідчий заявив про те, що наслідки виявляться у примусовому приводі мене до ФСБ для складання протоколу допиту мене як свідка у справі Умерова», - зазначив Полозов.

У травні 2006 року ФСБ порушила проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також доправлення до психіатричної лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс.

Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену тяжку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували в психіатричній лікарні.