Поліція відпустила майже половину із 43 затриманих біля Кривого Торця блокадників

Як повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, загалом з 43 осіб 5 – раніше засуджені, 10 – повідомили, що вони брали участь у проведенні антитерористичної операції, однак поки не надали підтверджуючи документи. Лише 4 – власники зареєстрованої зброї.

Один із затриманих – житель Житомирської області, раніше засуджений за вбивство. Провів у місцях позбавлення волі 9 років, вийшов на волю у 2013 році. Каже, що його та ще кількох людей звозили в Донецьку область централізовано. Забезпечили грошами та обіцяли плату за три тижні чергування на «редуті», – стверджують у поліції.

«Пропонували 400 гривень на день», - зазначив чоловік. Також він пояснює, що бачив зброю в учасників блокади.

«Перевірка триває. Поліція працюватиме вночі, аби скоріше відпустити людей, які не причетні до правопорушень, додому», – додали в поліції.

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Як повідомляв УНІАН, 13 березня учасники блокади заявили, що представники Служби безпеки України та Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) захопили редут в Кривому Торці.

Ця заява з’явилася після того, як радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у коментарі УНІАН спростовував причетність співробітників спецслужби до штурму активістів блокади ОРДЛО в Кривому Торці. Він запевнив, що Служба безпеки України не має стосунку до жодних штурмів.

«Навколо блокади вже дуже багато всього і сказано, і зроблено. Для нас найголовніше, щоб ми зберегли Україну. Тому будь-які дії, пов'язані з блокадою і безпосередньо з блокуванням переміщення вантажів, мають бути послідовними і дуже продуманими», - наголосив радник голови СБУ.

Пізніше у поліції повідомили, що силовики затримали і доставили для опитування в райвідділи 43 людини, які блокували шляхи поблизу Кривого Торця Донецької області.