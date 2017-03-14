Поліція відпустила майже половину із 43 затриманих біля Кривого Торця блокадників
Після перевірки, дачі пояснень та медичного огляду вже відпущені 20 блокувальників, затриманих біля Кривого Торця.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, загалом з 43 осіб 5 – раніше засуджені, 10 – повідомили, що вони брали участь у проведенні антитерористичної операції, однак поки не надали підтверджуючи документи. Лише 4 – власники зареєстрованої зброї.
Один із затриманих – житель Житомирської області, раніше засуджений за вбивство. Провів у місцях позбавлення волі 9 років, вийшов на волю у 2013 році. Каже, що його та ще кількох людей звозили в Донецьку область централізовано. Забезпечили грошами та обіцяли плату за три тижні чергування на «редуті», – стверджують у поліції.
«Пропонували 400 гривень на день», - зазначив чоловік. Також він пояснює, що бачив зброю в учасників блокади.
«Перевірка триває. Поліція працюватиме вночі, аби скоріше відпустити людей, які не причетні до правопорушень, додому», – додали в поліції.
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Як повідомляв УНІАН, 13 березня учасники блокади заявили, що представники Служби безпеки України та Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) захопили редут в Кривому Торці.
Ця заява з’явилася після того, як радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у коментарі УНІАН спростовував причетність співробітників спецслужби до штурму активістів блокади ОРДЛО в Кривому Торці. Він запевнив, що Служба безпеки України не має стосунку до жодних штурмів.
«Навколо блокади вже дуже багато всього і сказано, і зроблено. Для нас найголовніше, щоб ми зберегли Україну. Тому будь-які дії, пов'язані з блокадою і безпосередньо з блокуванням переміщення вантажів, мають бути послідовними і дуже продуманими», - наголосив радник голови СБУ.
Пізніше у поліції повідомили, що силовики затримали і доставили для опитування в райвідділи 43 людини, які блокували шляхи поблизу Кривого Торця Донецької області.