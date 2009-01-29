МВФ пообіцяв банкам 2 трильйони доларів збитків

Загальні втрати банків від глобальної економічної кризи можуть перевищити 2,2 трильйона доларів, повідомляється в доповіді Міжнародного валютного фонду. Минулий прогноз банківських збитків становив 1,4 трильйона доларів.

Зростання збитків, своєю чергою, може призвести до подальшого уповільнення темпів зростання світової економіки. Згідно з прогнозом МВФ, глобальний ВВП в 2009 році зросте лише на 0,5 відсотка, що є гіршим показником з часів Другої світової війни. При цьому обсяг економіки практично всіх розвинених країн скоротиться. Найгірші результати, згідно з прогнозом МВФ, продемонструє Велика Британія, де ВВП зменшиться на 2,8 відсотка.

Нині загальний об`єм списань активів у результаті кризи досяг 1,1 трильйона доларів. Спочатку втрати були пов`язані з американськими іпотечними паперами, але потім поширилися як на інші американські фінансові інструменти, так і на кредити й деривати по всьому світу.

Результатом безпрецедентних за масштабами втрат став крах банку Lehman Brothers, а також часткова або повна націоналізація таких провідних фінансових інститутів як AIG, Hypo Real Estate, Northern Rock, Royal Bank of Scotland і ряду інших.

За прогнозом економіста Нуріела Рубіні, загальні втрати банків в усьому світі в результаті кризи можуть досягти 3,6 трильйона доларів.

Лента.ру