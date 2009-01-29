МВФ підтвердив, що Нацбанк виконує всі умови співпраці

Міжнародний валютний фонд підтвердив, що Національний банк України виконує всі зобов`язання щодо першого етапу співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ.

«МВФ підтвердив, що всі зобов`язання, які ми брали щодо першого етапу, вони виконані, – сказав А.ШАПОВАЛОВ. – У нас два критерії – це монетарна база, й другий – чисті міжнародні резерви за курсом, який був на дату складання програми. Ми виконали як один, так і другий показник».

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту обсягом 16,43 млрд. доларів США з метою зміцнення довіри у фінансовому секторі й допомоги економіці країни, що постраждала внаслідок світової фінансової кризи.

Програма розрахована на два роки.

У листопаді 2008 р. Україна одержала перший транш кредиту розміром 4,5 млрд. доларів.

Зараз в Україні працює місія МВФ, яка вивчає виконання Україною пунктів угоди, від чого залежить надання наступного траншу.