Завтра в Україні - дощ з мокрим снігом

30 січня в Україні буде хмарно. У південній частині йтиме дощ з мокрим снігом, в Криму - сильний дощ; на решті території місцями невеликий сніг та мокрий сніг (вночі у карпатському регіоні - повсюди).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, крім західних та південних областей, вночі та вранці туман; у східних областях та Приазов`ї місцями ожеледь, у південній частині - подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби становитиме від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах - 2-7° морозу, в південній частині - 0-5° тепла, в Криму вдень - до 10° тепла.

У Київській області хмарно. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби - від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві хмарно. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби - 0-2° морозу.