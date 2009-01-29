ФРУ вимагає від Тимошенко обіцяну ціну на газ для підприємств

Федерація роботодавців України (ФРУ) звертається до уряду України з вимогою негайно вжити заходів щодо зниження цін на газ для промислових споживачів до рівня, який прогнозувала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це сказано в повідомленні Ради Федерації роботодавців України, текст якого передано агентству УНІАН.

У повідомленні наголошується, що 29 січня НКРЕ затвердила нові граничні рівні цін природного газу, як товару, для промислових споживачів у розмірі: для підприємств гірничо-металургійного й хімічного комплексу - 1899,25 грн. (246,6 дол.); для інших промислових споживачів - 2020,25 грн. (262 дол.).

«Це значно перевищує середню ціну в 228,8 дол. за тис. куб. м, про намір встановлення якої неодноразово заявляла прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО. Чим пояснюється різниця в 33 дол. між декларованими й фактично встановленими цінами?», – сказано в повідомленні.

ФРУ зазначає, що з урахуванням додаткових витрат на транспортування, ПДВ і так званої «Компенсації витрат НАК «Нафтогаз України», кінцева вартість газу для підприємств ГМК і хімпрому досягне 315 дол., а для решти галузей – 333 дол. за тис. куб. м природного газу.

При цьому в повідомленні сказано, що особливу стурбованість викликає порушення прем`єр-міністром своєї обіцянки відмовитися від незаконної форми додаткового оподаткування підприємств – включення в ціну газу так званої «Компенсації витрат НАК «Нафтогаз України» на реалізацію природного газу», про що прем`єр-міністр востаннє говорила в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» від 24 січня ц.р.

Федерація роботодавців України в 2008 році неодноразово зверталася до уряду з вимогою визнати надбавку для «Компенсації витрат НАК «Нафтогаз України» незаконною й скасувати її. Проте навіть значне зниження промислового виробництва в четвертому кварталі 2008 р. не спонукало уряд до відмови від цього незаконного збору.

«При тих граничних цінах, які визначила НКРЕ, більшість видів промислової продукції вітчизняного виробництва стають нерентабельними, внаслідок чого підприємства будуть вимушені закривати окремі виробництва й скорочувати десятки тисяч працівників. Частина вітчизняних промислових гігантів опинилася перед загрозою закриття й звільнення працюючих робочих», – зазначено в повідомленні ФРУ.

За оцінками експертів ФРУ, вітчизняний експорт може скоротитися, щонайменше, на 500-600 млн. дол. уже поточного року.

Враховуючи наведені обставини, Федерація роботодавців України вимагає від українського уряду негайно прийняти заходи щодо зниження цін на газ для українських промислових споживачів.

Зокрема, ФРУ вимагає скасування всіх незаконних надбавок до базової ціни на газ, а також формування прозорого механізму ціноутворення.

Як повідомлялося, сьогодні Національна комісія регулювання електроенергетики ухвалила рішення збільшити граничний рівень ціни на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також бюджетних організацій на 75,4% – до 2020,25 грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування й постачання).

Даний тариф у 1,4 раза перевищує рівень граничної ціни, що діяв до 1 січня поточного року (1425 грн.). За інформацією НКРЕ, тариф розраховано з урахуванням середньозваженої ціни імпортного газу, що купується НАК «Нафтогаз України» в 2009 році, – 228,8 дол. за тисячу кубометрів. Кінцева ціна газу, що реалізується НАК «Нафтогаз України» промисловим підприємствам і бюджетним організаціям, з урахуванням ПДВ і діючого тарифу на транспортування становитиме 2570 грн. за тисячу кубометрів, що на 27%, або 713 грн. перевищить ціну на газ для промспоживачів у грудні 2008 року. Кінцева ціна газу для підприємств гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості прогнозується на рівні 2425 грн. за тисячу кубометрів.