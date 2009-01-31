Київське метро перейшло на нові тарифи

Із 31 січня 2009 року у Київському метрополітені діють нові тарифи на перевезення пасажирів: вартість однієї поїздки (по жетону) становить 1,70 грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП “Київський метрополітен”.

Разом з тим вартість проїзних квитків на 1 календарний місяць становить: на один вид транспорту (метро) – 95 грн., на два види транспорту (метро-трамвай, метро-тролейбус, метро-автобус) – 150 грн., на чотири види транспорту (метро, трамвай, тролейбус, автобус) – 230 грн.

Вартість проїзних квитків на 1 календарний рік становить: на один вид транспорту (метро) - 910 грн., на два види транспорту (метро-трамвай, метро-тролейбус, метро-автобус) – 1 тис. 430 грн., на чотири види транспорту (метро, трамвай, тролейбус, автобус) – 1 тис. 990 грн.

Для учнів денної форми навчання річний проїзний квиток на один вид транспорту (метро) коштуватиме 228 грн., на два види транспорту (метро-трамвай, метро-тролейбус, метро-автобус) - 358 грн., на чотири види транспорту (метро, трамвай, тролейбус, автобус) - 489 грн.

При придбанні проїзних квитків на основі пластикових безконтактних карток (проїзні квитки на 15 та 30 днів з дати першого проходу, на один календарний квартал, на один календарний рік та на кількість поїздок) понад вартості проїзного квитка стягується заставна вартість пластикової безконтактної картки в розмірі 7 грн.

Проїзні квитки терміном на 15 та 30 днів на проїзд у метрополітені починають діяти з дати першої активації в автоматичних контрольних пунктах метрополітену, яку необхідно здійснити протягом 15 днів від дати придбання. В іншому випадку проїзний квиток вважається невикористаним і його вартість не повертається.

Максимальна загальна кількість поїздок, яка може бути придбана на один проїзний квиток, не може перевищувати 50 одиниць.

Термін дійсності проїзного квитка на кількість поїздок становить 6 місяців з дати придбання або останнього поповнення, незалежно від кількості невикористаних поїздок. Вартість невикористаних поїздок, що залишилися в проїзному квитку, в якого закінчився термін дійсності, не повертається.

Автомати видачі жетонів працюють в двох режимах: на 2 грн. - з видачею 1 жетону і 30 коп. здачі та на 10 грн. - з видачею 5 жетонів і 1,50 грн. здачі, поінформували в прес-службі Київського метрополітену.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що підписав розпорядження КМДА про зниження тарифів на проїзд в міському пасажирському транспорті.

КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті з 4 листопада 2008 року в 3-4 рази.

Вартість проїзних квитків у метрополітені становила на 15 днів - 41 грн., на 30 днів - 80 грн. Вартість проїзного для студентів ВНЗ та учнів професійно-навчальних закладів денної форми навчання на місяць становила 41 грн.; для учнів шкіл на місяць - 21 грн., на другу половину місяця - 11 грн.

Вартість проїзних квитків на рік становила : на один вид транспорту (метрополітен) - 365 грн., на два види транспорту (метро-трамвай, метро-тролейбус, метро-автобус) - 575 грн., на чотири види транспорту (метро, трамвай, тролейбус, автобус) - 799 грн.

Антимонопольний комітет визнав таке підвищення необґрунтованим.

12 січня 2009 року на засіданні АМК, яке пройшло за участю Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, було досягнуто домовленості про зниження з 23 січня 2009 року вартості проїзду в метро до 1,7 грн., а в тролейбусах, автобусах і трамваях – до 1,5 грн.