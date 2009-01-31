Банкір про причини кризи: кредити давали мало не бомжам

Криза приведе до переділу банківського ринку і дуже скоротить кількість фінансових установ в Україні, переконаний власник групи DCH і співласник «Укрсиббанку» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 3 (731) 31 січня - 6 лютого 2009).

«Божевільне зростання сукупного кредитного портфеля банків - у 50 разів за п`ять років - привело до того, що кредити давали мало не бомжам. А банки одержали величезний обсяг «поганих» кредитів - майже 10% портфеля. Причому все робилося свідомо. Банки непогано заробляли і заманювали вигідними умовами нових клієнтів», - зазначив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Ослаблення національної валюти і «короткозорість» банкірів, за його словами, привела до того, що значна частина капіталів українських банків була знищена буквально в лічені дні. У нинішній ситуації вистояти зможуть тільки найсильніші представники фінансового сектору, впевнений він.

«Криза - це чистилище, де хірургічним шляхом (тобто болісно, але швидко) вирішуються проблеми, які довгі роки не піддавалися «терапевтичному лікуванню», або момент вирішення яких свідомо зволікався. І для банківської системи це справедливо навіть більшою мірою, ніж для інших галузей економіки», - підкреслив він.