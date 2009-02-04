Госпіталізували Сергія Міхалкова

У автора трьох гімнів - серцевий напад

Відомий радянський поет, автор трьох гімнів (СРСР і Росії) Сергій МІХАЛКОВ госпіталізований із серцевим нападом у Центральну клінічну лікарню Москви, передає телеканал «Вести». Відомий радянський поет, автор трьох гімнів (СРСР і Росії) Сергій МІХАЛКОВ госпіталізований із серцевим нападом у Центральну клінічну лікарню Москви, передає телеканал «Вести». Подробиці не наводяться, зазначає РІА «Новости». С.МІХАЛКОВУ 95 років, він народився 28 лютого (13 березня за новим стилем) 1913 року. Літератор, голова Спілки письменників РРФСР, письменник, поет, байкар, драматург, автор тексту двох гімнів Радянського Союзу і гімну Російської Федерації. С.МІХАЛКОВ - Герой Соціалістичної праці, лауреат Ленінської і Сталінської премій, академік Російської академії освіти, кавалер ордена Святого Андрія Первозванного.

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