«Вінського - на село» - працівники Іллічівського порту пікетують Кабмін

Працівники Іллічівського морського торгового порту пікетують будинок Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 100 чоловік.

Учасники пікету вимагають відставки Йосипа ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв`язку у зв`язку із ситуацією, що склалася в Іллічівському порту.

Учасники акції тримають в руках гасла: «Вінського - на село», «Руки геть від Іллічівського порту!», «Не дамо розвалити порт», «Звільніть Мінтранспорт від корупціонера!», «Юля, ми з тобою».

Як відомо, сьогодні відбудеться чергове засідання уряду.

Довідка УНІАН. 29 січня Й.ВІНСЬКИЙ підписав наказ про звільнення Геннадія СКВОРЦОВА з посади начальника Іллічівського морського торгового порту. На цю посаду було призначено Андрія ЄГОРОВА, котрий раніше очолював Одеський і Херсонський морські торгові порти.

9, 30, 31 січня в порту відбулися багатотисячні мітинги на підтримку Г.СКВОРЦОВА. 30 січня колектив порту оголосив безстроковий страйк з вимогами скасувати наказ про звільнення Г.СКВОРЦОВА і відставки міністра Й.ВІНСЬКОГО.

На мітингу 31 січня було оголошено, що Іллічівській морський торговий порт поки що залишається під керуванням Г.СКВОРЦОВА.

Як заявив на мітингу один з диспетчерів порту, новопризначений начальник порту А.ЄГОРОВ у супроводі представників силових відомств залишив зайняті 30 січня управлінські приміщення.

Іллічівський морський торговий порт функціонує з 1958 року. Територія підприємства – 346 га, довжина причальної лінії – 5,4 км, площа критих складських приміщень – 54,2 тис. кв. м, відкритого складського майданчика – 743 тис. 940 кв. м.

ІМТП приймає судна з осадкою до 13 м, довжина не обмежена. Середня глибина на підході до порту – 13,5 м, що дозволяє обслуговувати судна практично будь-якої вантажопідйомності.