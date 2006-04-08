Грузинського злодія в законі буде екстрадовано з України

Начальник Управління з питань боротьби з організованою злочинністю МВС України Сергій КОРНИЧ сподівається, що грузинського злодія в законі Таріела ПОЦХВЕРІЯ, затриманого українськими правоохоронними органами в кримському місті Саки, буде екстрадовано з України на батьківщину впродовж місяця.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами С.КОРНИЧА, 29 березня 2006 року українські правоохоронні структури одержали від своїх колег з Грузії інформацію про оголошення Т.ПОЦХВЕРІЯ в міждержавний розшук за організацію масових безпорядків у виправній колонії №5 у Тбілісі та інших виправних установах Грузії. Як відзначив С.КОРНИЧ, місцеперебування розшукуваного українським правоохоронцями було відоме, починаючи з 1 березня: Т.ПОЦХВЕРІЯ в той момент був в Одесі, проте через деякий час виїхав до Криму. Під час затримання українським правоохоронцям він пред`явив паспорт громадянина України, виданий на ім`я АСАТІАНІ Таріела Давидовича. При цьому С.КОРНИЧ відзначив, що паспорт розшукуваний одержав в одній з областей України за два тижні до затримання, взявши прізвище своєї дружини. З`ясовується, хто саме і на яких підставах видав йому цей документ, оскільки документів про видачу паспорта, як з`ясувалося, вже немає.