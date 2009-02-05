Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
01:18, 05 лютого 2009Суспільство
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...в межах 40-44 доларів за барель
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 4 лютого на провідних нафтових біржах змінилися різноспрямовано.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,15 (+0,07) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 40,32 (-0,46) дол./бар.
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