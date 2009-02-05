Газ України склав "чорну дошку" боржників

На виконання доручень НАК «Нафтогаз України», з метою зміцнення дисципліни розрахунків за спожитий природний газ, ДК «Газ України» виділятиме об`єми природного газу теплопостачальним підприємствам на наступний період лише відповідно до рівня їхніх розрахунків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що таке рішення ухвалено через незадовільний стан розрахунків чималої частини підприємств ТКЕ за спожитий з початку опалювального сезону 2008-2009 рр. (з 01.10.2008 р.) природний газ.

За період з 01.10.2008 р. підприємства ТКЕ заборгували ДК «Газ України» (станом на 3.02.2009 р.) понад 2,785 млрд. грн. (рівень оплати - 40%).

Найбільшу заборгованість за спожитий з 01.10.2008 р. природний газ накопичили підприємства ТКЕ:

Донецької (борг - 413,1 млн. грн., розрахунки - 42%),

Харківської (368,2 млн. грн., 37%),

Дніпропетровської (363,7 млн. грн., 32%),

Луганської (168,6 млн. грн., 31%),

Запорізької (167,9 млн. грн., 35%),

Одеської (158,2 млн. грн., 31%),

Львівської (105,5 млн. грн., 51%),

Київської (100,3 млн. грн., 45%),

Полтавської (80,1 млн. грн., 56%) областей,

а також АР Крим (91,4 млн. грн., 29%).

Чималу заборгованість за спожитий з 01.10.2008 р. природний газ мають також теплопостачальні підприємства:

Вінницької (53 млн. грн., 45%),

Волинської (46,9 млн. грн., 39%),

Житомирської (47,6 млн. грн., 52%),

Закарпатської (13, млн. грн., 26%),

Івано-Франківської (46,5 млн. грн., 30%),

Кіровоградської (43,9 млн. грн., 29%),

Миколаївської (37,5 млн. грн., 46%),

Рівненської (46,2 млн. грн., 40%),

Сумської (66 млн. грн., 51%),

Тернопільської (22,5 млн. грн., 60%),

Херсонської (47 млн. грн., 31%),

Хмельницької (51,8 млн. грн., 57%),

Черкаської (68,6 млн. грн., 41%),

Чернігівської областей (84,2 млн. грн., 38%),

а також Севастополя (34 млн. грн., 50%).

Серед підприємств ТКЕ найбільшими боржниками з 01.10.2008 р. є:

«Харківські теплові мережі» (150,5 млн. грн., 49%),

КП «Теплопостачання міста Одеси» (134 млн. грн., 25%),

Запорізький концерн «Міські теплові мережі» (130,7 млн. грн., 30%),

«Донецьктеплокомуненерго» (125,6 млн. грн., 31%),

«Донецькміськтепломережа» (119,7 млн. грн., 45%),

«Криворізька теплоцентраль» (88,4 млн. грн., 21%),

«Дніпропетровські міські теплові мережі» (87,4 млн. грн., 33%),

«Кримтеплокомуненерго» (73,4 млн. грн., 25%),

«Харківська ТЕЦ-5» (73 млн. грн., 10%),

«Теплоцентраль-3» (Харків, 72,8 млн. грн., 30%),

«Теплокомуненерго» (Луганськ, 55,4 млн. грн., 23%),

«Львівтеплоенерго» (43 млн. грн., 57%),

«Черкаська ТЕЦ» (40,8 млн. грн., 31%),

«Івано-Франківськтеплокомуненерго» (34,4 млн. грн., 27%),

«Севтеплоенерго» (33,5 млн. грн., 43%),

«Сумитеплоенерго» (32,9 млн. грн., 39%),

«Облтеплокомуненерго» (Чернігів, 32,9 млн. грн., 41%),

«Житомиртеплокомуненерго» (25,5 млн. грн., 55%),

«Північнодонецька ТЕЦ» (24,2 млн. грн., 29%),

«Білоцерковтепломережа» (24,2 млн. грн., 48%),

«Херсонська ТЕЦ» (22,4 млн. грн., 20%),

«Лисичанськтепломережа» (19,8 млн. грн., 15%),

«Комуненергія» (Рівне, 18,8 млн. грн., 45%),

«Кіровоградтепло» (18,6 млн. грн., 32%),

«Бровари-теплоенергомережа» (14,2 млн. грн., 34%),

«Уж-тепло (8,9 млн. грн., 18%) » і чимало інших теплопостачальників.

Більш як 976 млн. грн. заборгувала компанії за 2008-2009 рр. АЕК «Київенерго» (розрахунки за теплопостачання населення з 01.11.2008 р. - 0%).

ДК «Газ України» також звертає увагу керівників місцевих органів влади та підприємств ТКЕ на те, що нагромадження теплопостачальними підприємствами заборгованості за природний газ загрожує не тільки перебігу опалювального сезону в Україні. Заборгованість підприємств ТКЕ ускладнює і здійснення НАК «Нафтогаз України» розрахунків з постачальником імпортованого природного газу.