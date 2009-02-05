Чоловік кинувся з греблі Каховської ГЕС

В Херсонській області невідомий загинув, кинувшись з греблі Каховської ГЕС.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Херсонській області, близько сьомої ранку 4 лютого з моста через Каховську ГЕС кинулася у воду людина.

Як з’ясувалося, чоловік середнього віку за півгодини до події сів у таксі у м. Таврійськ, щоб їхати до села Козацьке. На мості через ГЕС пасажир попросив водія зупинитись, мовляв, йому стало зле. Вийшовши з автомобіля, пасажир швидко попрямував до перил, та, знявши на ходу куртку, стрибнув у воду. На поверхні води більше не з’являвся.

Особовим складом СДПЧ-10 Новокаховського РВ ГУМНС проведено першочергові пошукові заходи та поки тіло не виявлено. Пошуки водолазною групою неможливі у зв’язку з роботою турбін, відзначили в ГУМНС.