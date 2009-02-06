У Києві завтра 6 сільськогосподарських ярмарків

Цієї суботи Головне управління з питань торгівлі та побуту КМДА проведе у столиці 6 сільськогосподарських ярмарків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, на ярмарках киянам та гостям міста буде запропонований широкий асортимент харчових продуктів: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

Зокрема, 7 лютого ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на вул. Лятошинського, 4-14; Дарницькому районі на вул. Л. Руденко; Деснянському районі на вул. Лисківській; Дніпровському районі на вул. Бучми; Оболонському районі на пр-ті Оболонському, 23-43; Шевченківському районі на вул. Подвойського, 2-12.

На ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15% нижчими від ринкових.

В першому півріччі 2009 року планується провести ще 95 ярмарків. З початку року проведено 14 ярмарків, на яких реалізовано 1 тис. 921,1 тонн продукції.