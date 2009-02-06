Нафтогаз заплатив Росії за січневий газ

НАК «Нафтогаз України» розрахувався з ВАТ «Газпром» за поставлений у січні 2009 року російський газ.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Нафтогаз» розрахувався за весь обсяг газпромівского газу в січні», – сказав він, не уточнивши при цьому суму та обсяг газу.

Довідка УНІАН. 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, в свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року – 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу в Україну в 2009 році складе 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

Згідно з контрактом на постачання газу, «Нафтогаз України» зобов`язаний не пізніше 7 числа місяця, наступного за місяцем постачання, здійснити оплату в розмірі 100% вартості місячного обсягу на підставі оригіналу рахунку продавця.

У разі затримки "Газпром" вимагатиме 100-процентну передоплату, заявляло керівництво російського газового монополіста.