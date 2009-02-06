У Луцьку двоє невідомих пограбували відділення «Укрінбанку»

У Луцьку двоє невідомих пограбували відділення акціонерного товариства "Український інноваційний банк". Зловмисників досі не знайдено.

Як повідомив сьогодні УНІАН начальник Луцького міськвідділу УМВС України у Волинській області полковник міліції Роман КРОХМАЛЬ, 4 лютого до одного з відділень «Укрінбанку», розташованого у приміщенні пластмасового заводу, зайшли двоє молодих чоловіків. В одного з них у руках був предмет, схожий на пістолет. Другий, його спільник, перестрибнув через огорожу каси і, погрожуючи фізичною розправою, запропонував касиру видати йому гроші. Забравши, за попередніми даними, близько 10 тис. грн., нападники зникли з місця події. На даний час працівники банку визначають точну суму викраденого.

За фактом розбійного нападу порушено кримінальну справу за ст.187 ч.3 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна, повідомили у ВЗГ УМВС України у Волинській області.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство "Український інноваційний банк" заснноване у січні 1989 року. Головний офіс банку розташований у Києві. Мережа АТ "Укрінбанк" складається з 30 філій та 126 відділень в усіх регіонах України.