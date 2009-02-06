Слідство у справі про загибель Кушнарьова закінчено

Слідчі дії у кримінальній справі за фактом трагічної загибелі народного депутата України Євгена Кушнарьова повністю закінчені, й справа найближчим часом буде передана до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив прокурор Харківської області Василь СИНЧУК.

«На моє глибоке переконання, слідчі органи відпрацювали всі обставини у повному обсязі», - сказав В.СИНЧУК.

За його словами, специфічні експертизи допомогли встановити повну картину подій, зокрема після додаткового обстеження місця було знайдено шматок дерева, від якого зрикошетила куля, що завдала смертельне поранення Є.Кушнарьову.

При цьому В.СИНЧУК категорично відкинув звинувачення на адресу слідчих у необ’єктивності, які висувалися, зокрема, родичами Є.Кушнарьова, їхнім адвокатом, однопартійцями політика.

«Обставини встановлено повно, об’єктивно і всесторонньо», - заявив В.СИНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 р. в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні поранення на полюванні.

За фактом смерті Є.Кушнарьова прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за статтею «вбивство з необережності».

Згідно з офіційною інформацією прокурора області В.СИНЧУКА, Є.Кушнарьова було поранено пострілом з мисливського карабіна, який здійснив помічник-консультант народного депутата України Дмитра ШЕНЦЕВА Дмитро ЗАВАЛЬНИЙ.