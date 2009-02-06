У найближчі 10 років вивільняться 50 ракет для космічної програми

У найближчі 10 років вивільняться близько 50 ракет для міжнародної космічної програми "Дніпро". Про це повідомив на прес-конференції генеральний директор Національного космічного агентства України (НКАУ) Юрій Алексєєв. За його словами, пуски відбуватимуться з космодрому Байконур (Казахстан) і пускової бази Ясний (Росія). На думку глави НКАУ, ця ракета-носій буде запитана в найближчі роки. "Європейське космічне агентство, один з основних замовників за цією програмою, дуже задоволене зв`язкою "промисловість - Міноборони", - сказав Ю.Алексєєв.

2009 р. з космодрому Байконур планується здійснити три пуски ракет РС-20 за програмою "Дніпро". Першим стане кластерний запуск космічних апаратів Dubaisat-1 (ОАЕ), Deimos-1 (Іспанія), UK DMC-2 (Велика Британія), ApprizeSat-3 і ApprizeSat-4 (США) і NanoSat-1B (Іспанія). У III кварталі 2009 р. планується вивести в космос апарат Німеччини TANDEM-X, а в IV кварталі - супутник Cryosat-2 Європейського космічного агентства (ESA).

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