599 ліжок потрібно скоротити у херсонських лікарнях

До 1 вересня у стаціонарних відділеннях лікарень Херсонської області планується скоротити 599 наднормативних ліжко-місць.

Про це йдеться у розпорядженні голови Херсонської облдержадміністрації Бориса СІЛЕНКОВА від 30 січня 2009 року, опублікованому на офіційному сайті ОДА.

Зокрема, ОДА затвердила обласний норматив ліжко-місць на рівні 4781 одиниць, тоді як на початок року їх фактично налічувалося 5367. Водночас у розпорядженні зазначається, що в лікарнях області норматив перевищений на 599 місць.

Згідно з документом, скорочення планується з метою «більш ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів, задоволення потреб жителів області у якісній меддопомозі, а також у зв`язку з демографічними змінами».

При цьому, незважаючи на скорочення ліжко-місць, розпорядженням передбачене збереження попереднього рівня фінансування медичних установ. Кошти, що вивільняться таким чином, будуть спрямовані на придбання медикаментів, харчування хворих, а також на нове обладнання.