У Києві знову перекривають опалення та гарячу воду

6 лютого о 18:20 було повністю припинено постачання газу на котельню "Дніпроводська", що знаходиться в Оболонському районі столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АК "Київенерго".

Після зупинки котельні без центрального опалення та гарячого водопостачання залишилися 29 об`єктів: 21 житловий будинок, одна школа, один дитячий садок та 6 адміністративних установ, серед яких є відомчі будівлі ВАТ "Київводоканал" (вул. Дніпроводська, Джерельна, Морозова, Восьмого березня).

Київоблгаз причиною відключення котельні називає борг компанії за постачання газу.

Керівництво Київенерго займається вирішенням проблеми із газопостачанням РК "Дніпроводська", зазначає прес-служба.